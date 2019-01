De meest gemiddelde vrouw van het land woont in Veendam

De meest gemiddelde vrouw van Nederland woont in Veendam; ze heet Sonja Veltman. Dat blijkt uit een zoektocht van wetenschapstijdschrift Quest.

De Nederlandse vrouw is gemiddeld 42,5 jaar oud en anderhalve kilo te zwaar. Een perfecte match met Veltman, bleek nadat haar dochter een foto inzond.

Zoektocht

Quest maakte composiettekeningen, verder dook het tijdschrift in cijfers van onder meer het CBS om te bepalen wat de gemiddelde Nederlander is en zette een lezersvraag uit.

Veltman: 'Mijn dochter heeft de Quest gelezen en kwam daarin een lezersvraag tegen. Ze dacht naar aanleiding van de foto: dat is mijn moeder. En ze stuurde een foto van mij in.'

Leuke reacties

De rest is geschiedenis. Ze werd gebeld door Radio 538, is op de radio geweest bij RTV Noord en wacht af wat verder op haar pad komt. 'Ik ben er trots op', zegt Veltman.

Veltman is verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het OZG, houdt van fotografie en wandelen is een grote hobby. 'Ik heb inmiddels erg veel leuke reacties gehad', reageert ze.

Gemiddeld?

Qua gezicht kan ze wel begrijpen dat ze de meest gemiddelde vrouw van Nederland is, wat betreft de rest komt het niet helemaal overeen. 'Maar wat is gemiddeld, hè?'

'Je hoort weleens dat dé Nederlander niet bestaat', zegt Sanne Groot Koerkamp, hoofdredacteur van Quest. 'Maar dankzij de wetenschap weten we nu dat sommigen toch wel extreem dicht in de buurt komen van de ultieme Nederlandse man en vrouw.'

Beloning

De gemiddelde man van Nederland is overigens 41 jaar en drie kilo te zwaar. Hieraan voldoet Sander van der Pol het meest. Zowel hij als Veltman krijgen een leven lang gratis de Quest.

De gemiddelde Groninger

In 2014 werd in Stad een kunstwerk van de gemiddelde Groninger onthuld. En die heeft wel wat van Sonja Veltman. Oordeel zelf:

Lees ook:

- De gemiddelde Groninger is bekend