Niet alle supermarkten in Westerkwartier willen open op zondag

Lang niet alle supermarkten in de gemeente Westerkwartier gaan in de toekomst open op zondag. Dat blijkt uit een belronde van RTV Noord langs de vierentwintig winkels.

Het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Westerkwartier wil de openstelling van supermarkten in de hele gemeente gaan toestaan. Het heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat supermarkten zelf mogen bepalen of ze op zondag open gaan van 13 tot 17 uur.

Vóór de fusie van Grootegast, Marum, Leek, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum tot de gemeente Westerkwartier, mochten alleen de supermarkten in de gemeente Leek open zijn, in de andere drie gemeenten mocht dat niet.

De winkeltijdenverordening moet overigens nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Het document is ambtelijk in voorbereiding.

Wel of niet?

Hieronder staat een kaart met supermarkten in de gemeente Westerkwartier. Per zaak is aangegeven of ze al dan niet open gaan als de winkeltijdenverordening van kracht wordt.

Klik op de supermarkt bij jou in de buurt.



Spar Aduard

De Spar in Aduard is nu al wel open op zondag, maar eigenlijk mag dat niet. Zolang de nieuwe verordening niet door de gemeenteraad is vastgesteld, is eigenaar Patrick de Groot in overtreding.

Volgens de gemeente gelden voorlopig de regels van de vorige gemeenten. Binnenkort zitten de gemeente Westerkwartier en de supermarkteigenaar in Aduard om tafel om de situatie te bespreken.

Motie

Vooruitlopend daarop dient VVD Westerkwartier woensdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in. De liberalen willen een gedoogconstructie voor supermarkten zolang de winkeltijdenverordening nog niet door de raad is aangenomen.

Waarom niet open?

De Jumbo in Grijpskerk is één van de supermarkten die voorlopig op zondag de deuren gesloten houdt. 'We hebben een stadse supermarkt, maar we zitten wel in een klein dorp. Het personeel moet ook op zondag willen werken', aldus de eigenaar.

Ook al verwacht hij niet dat op korte termijn zijn winkel open gaat op zondag, helemaal uitsluiten doet hij het niet. 'Als blijkt dat ik er omzet door verlies, dan ga ik alsnog wel open.'

Brood en geloof

Verder blijkt dat de supermarkteigenaren in de kleinere dorpen geen brood zien in zondagsopenstelling. Een aantal geeft aan geen positief effect te verwachten op de omzet, anderen geven hun gezinssituatie op als reden om gesloten te blijven.

'Ik werk al zes dagen in de week, zondag is mijn enige vrije dag. Dan wil ik aandacht aan mijn gezin geven.'

Ook speelt het geloof van sommige eigenaren een rol om op zondag dicht te blijven. En er zijn eigenaren die voorlopig willen afwachten en bekijken hoe de zaak zich gaat ontwikkelen. Mogelijk nemen ze dan later toch de beslissing om de winkel op zondag open te doen.

