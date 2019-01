Deel dit artikel:













Rondje Groningen: IJskunst en gladdigheid Een bevroren plas in Uithuizermeeden (Foto: Instagram/Klaas Watze Woltjer)

Dat we in een mooie provincie wonen blijkt ook deze keer weer in Rondje Groningen. En het wel en wee van deze kwakkelwinter.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Aiii..te vroeg De selfie van de Groningse conducteur Bram wordt nog steeds nagedaan. Tot in perfectie! Al is morgen pas echt de '#eenbrammetjedoen-dag'

2) Mijn Groningen En daar zijn we maar wat trots op, Ida!

3) IJskoude kunst Ook dit kwakkelende winterweer levert mooie plaatjes op.

4) Ochtendrood... ...sneeuw naast de sloot?

5) Dat is... ehh.. Precies, de aanvaller die 12 wedstrijden namens de FC speelde in het seizoen 2011/2012.

6) Rondje ring Zie jij door de borden de ringweg niet meer? Aanpak Ring Zuid vat even samen wat er allemaal staat te gebeuren.

7) Een gewaarschuwd mens... Het kan glad zijn, dus doe voorzichtig.

