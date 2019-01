Trampolinehal op slot: 'Toestellen zijn niet gekeurd' (update)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de trampolinehal FreeStyle Motion aan de Bornholmstraat in de stad Groningen voor onbepaalde tijd gesloten.

Reden is dat de speeltoestellen niet aan de regelgeving voldoen, omdat ze niet zijn gekeurd.

Niet de eerste inspectie

De maatregel volgt na een eerdere inspectie van de NVWA. Toen bleek ook al dat de oprichters niet de juiste papieren hadden. 'Nu hebben we weer een controle uitgevoerd, en blijkt nog steeds niet aan onze eisen te zijn voldaan. Dus hebben we besloten om de toestellen buiten gebruik te stellen', zegt NVWA-woordvoerder Paula de Jong.

Kinderfeestje

De trampolinehal kan, naast recreatief gebruik, worden gehuurd voor klassenuitjes en kinderfeesten. Volgens de overheidsinstelling is juist dit het heikele punt. 'Kinderen onder de zes jaar zijn daar zonder begeleiding welkom. Dan moet het natuurlijk wel veilig zijn.'

Een medewerker van de keuringsdienst heeft, zo zeggen de eigenaren, een fictief kinderfeestje geboekt bij de trampolinehal en ontdekte op die manier wat er allemaal mogelijk was.

We zijn de dupe geworden van vage en onduidelijke regelgeving Edgar Lindeman - Mede-eigenaar trampolinehal

De regels staan zwart op wit in de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 'Speeltoestellen mogen, of een groep van speeltoestellen mag pas worden gebruikt als ze zijn gekeurd', zegt De Jong.

Eigenaren: dit klopt niet

Volgens eigenaar en directeur Menno Lindeman ligt de fout bij de NVWA en hoeven de speeltoestellen helemaal niet worden gekeurd. Mede-eigenaar Edgar Lindeman deelt die mening: 'Wij zijn een sportvereniging met leden. Daarvoor gelden hele andere regels. We zijn de dupe geworden van vage en onduidelijke regelgeving.'

Om tafel

De gebroeders Lindeman hebben met samen hun advocaat woensdag een afspraak bij de NVWA. Op tafel ligt een harde eis: de trampolinehal in Groningen moet zo snel mogelijk weer open. 'Mochten de uitkomsten van dat gesprek negatief zijn, dan verhalen we alle gemaakte kosten op de overheid', zegt Edgar Lindeman.

'Grootste van Europa'

FreeStyle Motion opende in juli 2018 haar eerste vestiging in de stad Groningen in het voormalige pand van Qbuzz aan de Bornholmstraat. Met 2800 m2 behoort de hal naar eigen zeggen tot de grootste van Europa. Daarnaast heeft FreeStyle Motion vestigingen in Nieuw-Vennep, Heerhugowaard en Rotterdam.

Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van mede-eigenaar Edgar Lindeman.