'FC Groningen is in Japan veel bekender dan Ajax, PSV en Feyenoord'

FC Groningen haalde met de Japanners Ritsu Doan en Ko Itakura meer dan alleen spelers binnen. De harten van voetbalfans in Japan kleuren langzaam groen en wit.

'One touch', klinkt het op een van de kunstgrasvelden op Sportpark Corpus den Hoorn. De Japanner Ko Itakura knikt instemmend. Hij is bezig met een positiespelletje voorafgaand aan zijn eerste wedstrijd ooit als speler van FC Groningen.

Een open persoon

Het is nog even wennen voor Itakura. Met zijn 1.86 meter is hij anders dan de gemiddelde Japanner. 'Hij komt goed over', zegt Edward Rikkert de Koe. Hij zorgt er in samenspraak met FC Groningen voor dat de FC in Japan aan bekendheid wint. Na Ritsu Doan is Itakura een nieuwe manier om dit voor elkaar te boksen.

Itakura staat niet, zoals Doan, te boek als exceptioneel groot talent in Japan. Maar dat kan hij wel worden Edward Rikkert de Koe - Helpt de FC met marketing in Japan

Lichtvoetig verdeelt Itakura het spel vanaf de positie van verdedigende middenvelder. 'Ik krijg de indruk dat het een heel open persoon is die makkelijk communiceert', zegt Rikkert de Koe. Hij is deze avond in Groningen om te fungeren als tolk bij een interview van FC Groningen TV voor Fox Sports met de Japanse aanwinst van de FC.

'Itakura staat niet, zoals Doan, te boek als exceptioneel groot talent in Japan. Maar dat kan hij wel worden. Hij kan nog veel leren en zich goed ontwikkelen in Nederland. Doan is een heel aparte speler. Hij is heel direct en kent geen bescheidenheid. In de positieve zin van het woord. Hij is overtuigd van zijn kunnen.'

Edward Rikkert de Koe (links) in gesprek met Ko Itakura. Foto: Martin Cusiel/RTV Noord



Groeiende populariteit

Rikkert de Koe ziet dat FC Groningen door de Japanse spelers aan bekendheid wint in het land waaraan hij zijn hart heeft verpand. Het bestaan van FC Groningen was tot de komst van Doan niet bekend in Japan. Dat is nu wel anders.

Sinds de komst van Ritsu Doan naar FC Groningen is het aantal volgers op Twitter en Instagram vertienvoudigd. Dit effect is ook al deels terug te zien bij Ko Itakura. Ondanks het feit dat hij weinig berichten plaatst, is het aantal Instagramvolgers van de nieuweling verdrievoudigd.

Voor het thuisland is het echter nadelig dat de eredivisie achter een betaalmuur wordt uitgezonden. Nog een nadeel: de wedstrijden worden vaak gespeeld als het nacht is in Japan. 'Je moet het hebben van de exposure op het open net. Daar zijn er een stuk of tien van.'

FC Groningen TV

'We zorgen er in samenwerking met FC Groningen TV voor dat de Japanse omroepen, die beelden willen hebben van Doan, een goal niet uit één of twee, maar uit acht verschillende hoeken krijgen. Zodat ze meer analytische besprekingen kunnen doen hoe prachtig of geniaal een actie was.'

Wij hebben veel meer minuten zichtbaarheid op de Japanse televisie en digitale platforms dan Ajax, PSV en Feyenoord Edward Rikkert de Koe - Helpt de FC met marketing in Japan

Hij vervolgt: 'Wij profiteren van de bekendheid van Doan en hopelijk binnenkort ook van Itakura. En de andere kant op werkt het net zo.'

Miljoenenpubliek

De beelden van FC Groningen worden zoveel mogelijk ingepland rondom de wedstrijden in de 'eredivisie van Japan'. 'De kijkdichtheid ligt tussen de 11 en soms 20 tot 25 procent. Reken maar uit hoeveel dat is met 126 miljoen Japanners. De goals van Doan bij FC Groningen in aanloop naar de Azië Cup zijn, zo zeg ik even uit mijn hoofd, 8, 11, 15 en 20 miljoen keer bekeken.'

'Wij hebben veel meer minuten zichtbaarheid op de Japanse televisie en digitale platforms dan Ajax, PSV en Feyenoord. Wedstrijden van de traditionele top-3 worden alleen maar live uitgezonden op de Japanse tv als ze spelen tegen FC Groningen of SC Heerenveen, waar Yuki Kobayashi speelt. Bijzonder, maar logisch als je het bekijkt vanuit Japans perspectief.'

De inkomsten van de eredivisiewedstrijden die in Japan worden uitgezonden, worden verdeeld op basis van de grootte van de clubs. Ajax, PSV en Feyenoord krijgen het grootste deel. Dat terwijl clubs als FC Groningen dankzij Japanse inbreng veel vaker de Japanse tv halen..

Olympische Spelen

In Japan ligt deze week nog de focus op de finale van de Azië Cup komende vrijdag, al haalt dat volgens Rikkert de Koe 'geen kijkdichtheid van veertig procent'. De Olympische Spelen in Tokio in 2020 zijn voor voetballiefhebbers veel belangrijker.

'Daar is een parallel met de komst van Shinji Ono naar Feyenoord in 2001. Een jaar later was het WK in Japan en Zuid-Korea. Ik verwacht dat ergens in april of mei de focus gaat op de Olympische Spelen.'

Naar verwachting maken ook Doan en Itakura daar hun opwachting. In alle opzichten een win-winsituatie voor de FC, aldus de marketingman. 'Marketingtechnisch gezien is het aantrekken van Japanners slim. En het zijn ook nog eens prima spelers.'

Ko Itakura wordt geïnterviewd. Foto: Martin Cusiel/RTV Noord



Run op shirts

Ver van de wolkenkrabbers heerst er rust in het Hitachi Stadion. Tjisse Zijlstra, manager merchandise van FC Groningen, ziet vanuit zijn kantoor dat het werk van Rikkert de Koe, zo'n 10.000 kilometer verderop, effect heeft in Groningen.

Dit seizoen gingen er inmiddels zo'n 300 shirtjes van Doan en tientallen van Itakura richting Japan. 'We krijgen soms bestellingen binnen met alleen Japanse tekens', zegt hij lachend. 'Ontcijfer dat maar eens. Je hebt Google Translate, maar dan valt het nog niet mee.'

We krijgen soms bestellingen binnen met alleen Japanse tekens. Ontcijfer dat maar eens Tjisse Zijlstra - Manager merchandise

De run op Japanse shirts begon vorig seizoen met de komst van Doan naar de club. 'Het kwam wat traag op gang, maar toen de wedstrijden van FC Groningen ook te zien waren op de Japanse tv, kwam het in een stroomversnelling.'

Nieuwe uitdaging

Dat zorgde voor een nieuwe uitdaging bij de merchandising van de FC: hoe krijgen we de shirts in Japan? 'Dat waren we niet gewend', blikt Zijlstra terug.

'Het kwam wel eens voor dat er shirts naar Duitsland en Engeland gingen, maar Japan was wel even verder. Dat moesten we even goed uitzoeken. Maar het shirt is daar nu binnen twee dagen. Dat vind ik ongelooflijk. Zo snel.'

'Als het naar Japan gaat, moet het echt het wedstrijdshirt zijn, met alles erop en eraan', vertelt Zijlstra over de wensen van de Japanse kopers. 'Met eredivisiebadge, precies zoals op het veld.'

Inmiddels worden FC Groningen-shirts geïmporteerd en verspreid in Japan zelf. Rikkert de Koe merkt dat zijn werk ook op dat gebied haar vruchten afwerpt: 'Ik was daar voor een gesprek na het aantrekken van Itakura. Ik hoefde niks te zeggen, ze plaatsten meteen een bestelling. 'Zullen we beginnen met een soepje?', vroeg ik. Het was allemaal snel geregeld.'

Lees ook:

- Doan met Japan simpel naar finale Azië Cup

- FC Groningen 'wintershopte' nog nooit zo vaak als nu

- FC Groningen huurt Japanner Itakura (21) van Manchester City