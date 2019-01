Kandidaat-opvolger Nijland heeft al met FC Groningen gesproken

Wouter Gudde, een van de kandidaat-opvolgers van algemeen directeur Hans Nijland, heeft al met FC Groningen gesproken. Dat laat hij aan RTV Noord weten.

'Ik heb met de selectiecommissie gezeten. Of dat in goede sfeer is verlopen? Eigenlijk wil ik er verder niets over kwijt', zegt hij kort, maar bondig. De huidig commercieel directeur van Excelsior is samen met Johan Bolhuis de belangrijkste kandidaat om Nijland na dit seizoen op te volgen.

'Of ik al eerder de mogelijkheid heb gehad om bij een andere eredivisionist in de directie aan de slag te gaan? Daar laat ik me ook niet over uit. Ja, ik loop al een tijdje mee', verklaart een lachende Gudde zijn beknopte antwoorden.

Bolhuis al eerder benaderd

Bolhuis, die nu commercieel manager is van de Keuken Kampioen Divisie en vroeger voor Nijland zijn uitgeverij heeft gewerkt, liet woensdag al weten dat er nog geen contact is geweest met FC Groningen. 'Ik ben nog niet benaderd, maar ik weet dat er stromingen zijn binnen de club die mij graag als kandidaat zien. Of ik opensta voor de functie van algemeen directeur? Laat ik zeggen dat ik opensta voor gesprekken', besluit hij.

Bolhuis heeft al eens de mogelijkheid gehad directeur te worden bij een betaald voetbalclub: 'Het ging om een eerstedivisionist. Welke club wil ik niet zeggen, maar om allerlei redenen is dat toen niet rondgekomen.'

