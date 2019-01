Rietproef Lauwersmeer is opnieuw met een jaar uitgesteld

Riet in het Lauwersmeergebied (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De provincies Groningen en Friesland hebben de zogeheten rietproef in het Lauwersmeergebied opnieuw met een jaar uitgesteld. Reden van het uitstel is dat er nog juridische procedures tegen de proef bij de rechtbank lopen.

De provincies willen wachten op de uitspraak van de rechter en de verwachting is dat die nog even op zich laat wachten. Tijdens de proef wordt het waterpeil in het Lauwersmeer met veertig centimeter verhoogd, gedurende twee periodes van zes weken.

Streep erdoor

De eerste proef zou worden gehouden van half februari tot 1 april. Omdat wordt gewacht op de uitspraak van de rechter en de proef niet in het vogelbroedseizoen mag worden gehouden, hebben beide provincies besloten er voor dit jaar een streep door te zetten.

Verzet

Doel van de proef is riet sneller te laten groeien en struikgewas te laten afsterven. Groningen en Friesland willen daarmee voldoen aan natuurrichtlijnen die zijn opgesteld door Den Haag en Brussel. Inwoners, boeren en recreatieondernemers verzetten zich tegen de proef.

Beide provincie hebben tot 2022 de tijd om de rietproef te houden.

