23ste editie Internationaal Filmfestival Rotterdam in Groningen van start

Filmliefhebbers kunnen de komende dagen hun hart ophalen op de 23ste editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam in Groningen. Het festival toont een keur aan films uit alle windstreken.

Openingsfilm is Vox Lux met Natalie Portman en Jude Law. De opmerkelijkste is de veertien uur durende Argentijnse film La Flor.

'De openingsfilm loopt heel goed,' vertelt programmeur Henk Klein Wassink vlak voor de start van het festival. 'Het is een Amerikaanse film over een zangeres, maar ook over de recente geschiedenis van Amerika.' Wassink is al vanaf het begin betrokken bij de Groningse editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR).



Films die je anders niet kunt krijgen

Als programmeur van de Groningse editie bepaalt Wassink zelf het aanbod. 'Ik heb in principe volledige vrijheid om een keuze te maken uit het programma van Rotterdam.'

Het aanhaken bij de Rotterdammers biedt volgens hem veel voordelen. 'Je kan meeliften op de publiciteit van het festival. Het IFFR trekt 300.000 bezoekers en heeft een enorme media-aandacht, landelijk en internationaal. En je kan een aantal films krijgen die je anders niet kunt krijgen.'



De tijd vliegt voorbij

Een van de opmerkelijkste films die op het festival te zien is, is de veertien uur durende Argentijnse film La Flor van Mariano Llinas. 'Dat is inderdaad een persoonlijke aanrader', zegt de programmeur er over. 'Het is een drieluik die we ook in drie delen vertonen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag. De tijd vliegt voorbij.'



Klassieke Italiaanse cinema

Ook de Italiaanse film Lazzaro Felice is volgens Wassink een aanrader. 'Die film ging op het festival van Cannes in première en heeft daar diverse prijzen gekregen. Wat ik er mooi aan vind, even los van het verhaal, is dat het me doet denken aan echte klassieke Italiaanse cinema. Denk aan Fellini of noem een andere grote Italiaanse regisseur op en er zit wel iets van in.'



Laatste keer bioscoop Hereplein

De Groninger editie van het IFFR vindt op vier locaties in de binnenstad plaats. De hoofdlocatie, de oude bioscoop aan het Hereplein, is voor het laatst onderdeel van het filmfestival. Volgend jaar is het nog te openen Groninger Forum aan de Grote Markt de hoofdlocatie.



Misschien iets groter

'IJs en weder dienende,' zegt de programmeur. 'Maar ik ga ervan uit dat de volgende editie aan de Grote Markt zitten. Wat dat voor het festival gaat betekenen weten we nog niet precies, maar we hebben daar meer zalen. Dus het zou kunnen dat we iets groter worden.'

Het programma van de 23ste editie van het IFFR in Groningen is hier te bekijken.