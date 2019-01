Deel dit artikel:













1,5 miljoen voor achterstallig onderhoud bruggen Westerwolde De brug in Klein-Ulsda (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De gemeente Westerwolde steekt ook dit jaar ongeveer 1,5 miljoen euro in achterstallig onderhoud van bruggen in de gemeente. Het onderhoud vindt onder andere plaats op drie bruggen in Bourtange en één in Ter Apel.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Toch wordt de brug in Klein Ulsda voorlopig nog niet aangepakt. En dat terwijl daar vorig jaar al geld voor is vrijgemaakt. Vorig jaar al geld voor vrijgemaakt 'Het probleem is dat de Boneschanskerbrug, een stukje verderop, er ook uit ligt. Daar kan geen verkeer meer overheen', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). De gemeente Oldambt is volgens Huizing druk bezig om te kijken op welke manier ze die brug gaan aanpakken. 'Op het moment dat we de brug in Klein Ulsda gaan aanpakken, moet die ook tijdelijk dicht. En dat kan niet, want dan kan er geen verkeer meer komen. Zeker als je denkt aan de hulpverleningsdiensten is dat iets wat je niet moet willen.' 'Nooit snel genoeg' Het onderhoud aan de Boneschanskerbrug gaat Huizing niet snel genoeg. 'Als je vorig jaar al geld hebt gereserveerd voor de brug in Klein Ulsda, en er gebeurt nog steeds vrijwel niets, gaat het nooit snel genoeg. Bovendien zijn er al lapmiddelen toegepast (er zijn stalen platen op de brug gemonteerd, red.) om die brug stevig en veilig te houden. Daarom zitten we er ook achteraan.' De stalen platen op de brug (Foto: Marten Nauta/RTV Noord) Oldambt De gemeente Oldambt is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Boneschanskerbrug en is dat samen met Westerwolde ook voor de brug in Klein Ulsda. Op de vraag hoe het staat met het onderhoud aan de Boneschanskerbrug kon Oldambt woensdagmiddag nog niet reageren. Lees ook: - Inspectie zet vraagtekens bij bruggen Westerwolde, maar er is geen geld