Ook Bodem Beweging in beroep tegen gasbesluit

Derwin Schorren, van de Groninger Bodem Beweging, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. (Foto: Remko de Waal/ANP)

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) gaat in beroep tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes. Eerder deden de bevingsgemeenten en de Provincie Groningen dat al.

De GBB dient woensdag samen met Milieudefensie hun beroepschrift in bij de Raad van State.

In het gasbesluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken staat dat er in het gasjaar 2019 in totaal 19,4 miljard kuub gas gewonnen wordt.

Mogelijke zware beving

'De kans op een zware beving is aanzienlijk, de seismische dreiging neemt namelijk toe ten opzichte van het gasjaar 2017-2018. Maar dat wordt door de minister niet meegewogen in zijn besluit', meldt de GBB.

Lees ook:

- Leek verzet zich tegen gasbesluit Wiebes

- Alle bevingsgemeenten met provincie in beroep tegen gasbesluit