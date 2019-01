'Avondspits krijgt niet de meeste sneeuw, maar het blijft oppassen'

'De eerste sneeuw van woensdag komt rond een uur of vijf vanuit het zuidoosten onze provincie binnen. Die sneeuw geeft enige hinder voor het verkeer. Het kan glad worden en er is minder zicht.' Dat zegt weervrouw Harma Boer.

Dat eerste smalle sneeuwgebiedje trekt in ongeveer een uur over onze provincie. Daarna is het droog tot een uur of zeven. 'Vervolgens gaat het opnieuw sneeuwen en dan duurt het wat langer: tot een uur of elf vanavond', vertelt Boer.

Dan is het droog tot een uur of drie in de nacht. 'Op dat moment volgt weer sneeuw en die buien drijven halverwege morgenochtend de provincie uit. Maar er valt niet veel sneeuw, hoor', benadrukt Boer. Het gaat om één, twee of drie centimeter.'

