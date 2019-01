Deel dit artikel:













Gemeente Westerwolde blijft coffeeshops weren Een joint. (Foto: Archief RTV Noord)

De gemeente Westerwolde blijft coffeeshops uit haar gemeente weren. 'Er zijn in de regio genoeg andere mogelijkheden om hasj en wiet te kopen', zegt burgemeester Velema (D66).'In een meer kleinstedelijk gebied, zoals Stadskanaal, Winschoten en Veendam is ruimte gecreëerd voor coffeeshops. Wij denken dat dat toereikend is voor de mensen in Westerwolde.'

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Preventief Velema zegt tevreden te zijn over de ingezette koers in het verleden, maar wil meer preventief doen tegen problemen rond drugsgebruik. 'We willen er meer naartoe dat we voorkomen dat die problemen zich voordoen. We hebben al een goede samenwerking met Verslavingszorg Noord-Nederland. Het kan bijvoorbeeld zijn dat scholen er meer aandacht aan gaan besteden, voor zover ze dat niet al doen.' Overlast Vlagtwedde Het preventieve beleid heeft volgens Velema niets te maken met de drugsoverlast in onder andere Vlagtwedde. 'Dit heeft te maken met het feit dat drugsgebruik van alle tijden is. Vaak ligt de nadruk op het repressieve karakter, wij willen de problemen het liefst voorkomen.'