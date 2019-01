College in nieuwe gemeente Groningen zo goed als rond (update)

GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie in Groningen zijn er bijna uit: volgende week wordt het collegeprogramma van de nieuwe gemeente gepresenteerd.

De partijen zeggen in de laatste fase van de onderhandelingen te zijn en er moeten nog details besproken worden.

Groener en socialer

Halverwege december zei formateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) dat het nieuwe college een groenere en socialere weg in zal slaan, maar dat er ook op de portemonnee gelet moet worden.

Gijsbertsen omschreef het als 'een hele puzzel'. Volgende week wordt dus bekend wat dat puzzelen opgeleverd heeft, mits er een akkoord is. Naar alle verwachtig is dat er in de aankomende twee weken, zegt hij.

Nog hard bezig

'We zijn er gewoon nog niet uit. Punt', vervolgt de formateur. 'De gesprekken zitten in een cruciale en afrondende fase. We zijn nog hard met elkaar bezig, dat duurt ook nog wel even. Maar als dat goed gaat, hebben we in de loop van de komende twee weken een conclusie.'



In de onderhandelingen die nog gaande zijn, gaat het volgens Gijsbersten onder meer om financiën, wethouderse en dergelijke. 'Van alles, het gaat om het totale akkoord.'

