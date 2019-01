Leonieke Toering brengt gedichtenbundel Weggooiangst uit: 'Om zo toch iets te bewaren'

Eind vorig jaar werd ze veertig en vond ze het tijd om de balans op te maken. Wat moet weg en wat gaat mee? Het leverde een dichtbundel op.

Zondag presenteert de Groningse dichter Leonieke Toering haar debuut: Weggooiangst.

O jee, wat heb ik allemaal gedaan?

De kans dat je Leonieke Toerings stem kent is groot. Vijf jaar lang is ze de 'stem' van NPO Radio 2 geweest en ook spreekt ze veel reclamespotjes en andere filmpjes in. Daarnaast staat ze als zangeres geregeld op een podium.

Maar na haar stem is het nu tijd voor haar poëzie. 'Ik werd veertig en dacht: o jee, wat heb ik allemaal gedaan,' vertelt ze over het moment dat het idee voor een dichtbundel ontstond.

Fladderend door het leven

'Eerst ga je fladderend door het leven,' zegt ze naar aanleiding van haar 'midlife crisis'. 'Je kan alles doen en nu ik veertig ben is dat anders. Sommige dingen kunnen al niet meer.'

Schrijven heeft Toering altijd gedaan maar tot een bundel was het nog nooit gekomen

Haar beste gedichten

Ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag selecteerde ze haar beste gedichten. 'Om zo toch iets te bewaren van al die jaren waarvan ik vind dat het belangrijk is.'



De dichtbundel Weggooiangst verschijnt bij internetuitgeverij RockInk en wordt komende zondag gepresenteerd in café Mulder in Groningen.