Knock-outfase in Europe Cup lonkt alsnog voor 'uitgeschakeld' Donar

De kans dat Donar via de achterdeur toch door mag naar de knock-outfase van de Europe Cup wordt steeds groter.

Donar leek uitgeschakeld na de nederlaag vorige week tegen Dinamo Sassari. De derde plek in de poule is nu nog het hoogst haalbare voor de Groningers en dat is normaal gesproken niet genoeg voor de volgende ronde.

Maar nu blijkt dat een derde plek in de poule misschien toch voldoende kan zijn.

Hoe zit het?

Onder normale omstandigheden bestaat de knock-out fase van de Europe Cup uit de beste twee ploegen uit de poule, aangevuld met acht ploegen die afvallen uit de 'hogere' Champions League.

Doordat slechts negen clubs uit de Champions League hebben aangegeven door te willen in de Europe Cup, plaatsen in elk geval twee nummers drie uit de poules zich alsnog voor een plekje bij de laatste zestien.

Afhankelijk van de uitslagen in de Champions League kan het ook nog zo zijn dat alle nummers drie zich plaatsen.

Woensdag erg belangrijk

Hierdoor is het duel van Donar woensdagavond tegen de nummer vier in de poule, het Cypriotische Petrolina AEK, van extra groot belang.

De Groningers wonnen uit al met 22 punten verschil van de Cyprioten (56-78). Daarmee hebben ze dus een goede uitgangspositie.

Live

De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is live te volgen bij RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.