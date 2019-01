Boek gaat dicht voor bibliotheek in UMCG: 'Het voelt als afscheid nemen'

Na bijna 100 jaar gaat de patiëntenbibliotheek in het Universiteit Medisch Centrum Groningen dicht.

De bieb wordt steeds minder gebruikt door patiënten. Toch komt de sluiting aan bij de vrijwilligers.

Minder gebruikt

Anneke Tjassing van de stichting Vrienden van het UMCG ziet ook dat er minder patiënten langskomen en snapt de beslissing: 'Vroeger lagen mensen hier voor een behandeling soms wel weken, tegenwoordig is dat maar drie of vier dagen.'

Patiënten die wel langer in het ziekenhuis liggen, komen vaak voor specialistische zorg, legt Tjassing uit. 'Dan ben je dus echt heel ziek en loop je niet even naar beneden naar de bieb.'

Een begrip

Toch verdwijnt er een begrip in het ziekenhuis, want sinds 1922 was de bieb al actief. Eerst door met boeken langs de bedden te gaan, later ook met een eigen locatie waar ontspannen afleiding gezocht kon worden.

'Het is pijnlijk dat zo'n mooie locatie moet verdwijnen', gaat Tjassing verder. 'Het was een begrip voor patiënten, maar ook voor bezoekers en personeel.'

Het is een soort van afscheid nemen, daar moeten we ook even de tijd voor nemen Anneke Tjassing - Vrienden van het UMCG

Emotioneel afscheid

Voor de betrokken vrijwilligers komt de sluiting hard aan, constateert Tjassing.

'Het is met zoveel passie en vrijwillige inzet jarenlang gedaan. Als je dan dit nieuws krijgt, voelt het als een ontslag. Het is een soort van afscheid nemen, daar moeten we ook even de tijd voor nemen.'

Weer langs de bedden

De bibliotheek gaat dus dicht, toch blijft er een boekenservice. Vrijwilligers blijven nog met met boeken langs de bedden en afdelingen gaan.