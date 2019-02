De winter van 1979 en een 'grote, sterke, huilende papa'

'Ik ging met mijn broer in zijn auto 'gewoon' naar school.' Geja Mein was 14 jaar tijdens de sneeuwwinter van 1979. Ze woonde in Oostwold en moest op woensdag 14 februari naar school in Winschoten.

Noord-Nederland was die dag ontwaakt in een ware sneeuwstorm. Deze ontaardde in de zwaarste sneeuwstorm van de 20e eeuw in ons land. Het openbare leven werd volledig lamgelegd en het leger moest eraan te pas komen om wegen vrij te maken.

Meerijden

Maar dat wist Geja toen nog niet. Ze moest naar school en ze kon meerijden met haar broer, die in Winschoten werkte. 'Op school kreeg ik te horen dat ik direct terug naar huis moest gaan, maar mijn broer was al doorgereden naar zijn werk. Volgens mij heeft meneer Van Dijk uit Finsterwolde mij met een busje naar huis gebracht. Dat was spannend.'

Gestrand

Geja's broer moest op de weg terug naar huis zijn auto achterlaten op de Nieuweweg in Oostwold. Ondertussen was hun vader op weg naar zijn werk in Delfzijl gestrand.

Huilende papa

Het moment dat hij eindelijk thuiskwam, vergeet Geja nooit meer. 'Ik weet alleen nog dat hij moest huilen, toen hij doornat en verkleumd thuiskwam en zag dat wij ook allemaal veilig thuis waren. Die grote, sterke papa die huilde... Dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt.'

