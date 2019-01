Coalitiepartijen: 'Sluiten ESD-SIC kan niet zomaar'

De Partij voor de Dieren kan wel heel hard roepen dat ESD-SIC in Farmsum moet sluiten, maar de huidige regelgeving maakt dat onmogelijk.

Dat stellen coalitiepartijen SP, D66 en GroenLinks in Provinciale Staten.

'Niet zo sterk'

'Wij begrijpen de wens van de Partij voor de Dieren wel, we zijn zelf ook voor sluiting van ESD. Maar volgens de wettelijke regels kan dat niet zomaar', zegt GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema.

'Nu hard oproepen tot sluiting is niet zo sterk', stelt fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek (SP). 'Het is praktisch niet mogelijk. Dus ESD moet zich aan de vergunning houden.'

De vraag is hoe

De partijen zien veel meer heil in het traject van het provinciebestuur door te gaan handhaven bij het bedrijf. De provincie eist van ESD dat het de uitstoot van siliciumcarbidevezels naar nul terugbrengt. Als dit niet gebeurt, krijgt het bedrijf boetes.

'We zijn het met elkaar eens dat de blazers moeten stoppen', aldus D66-voorman Henri Schijf. 'De vraag is alleen hoe. Wij vinden dat het provinciebestuur de goede weg is ingeslagen door een last onder dwangsom te eisen. Ik begrijp de oproep van de Partij voor de Dieren, maar het kan gewoon niet.'

Directe sluiting

De Partij voor de Dieren pleit als enige partij voor directe sluiting van ESD-SIC, om zo een voorschot te nemen op eventuele gevolgen van de uitstoot van SIC-vezels. Volgens fractievoorzitter Ankie Voerman is dat de enige juiste maatregel.

Handhavingstraject

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) gaat daar niet in mee, maar benadrukt dat de provincie de komende periode het handhavingstraject zal volgen.

'Als het bedrijf uitstoot, en het bedrijf heeft daar geen vergunning voor, dan zullen wij het handhavingstraject starten', zegt ze. 'Als hypothetisch blijkt dat er toch SIC-vezels worden uitgestoten, dan loopt de dwangsom vol tot 750.000 euro. Als dat dan gaande blijft, dan wordt er een volgende stap genomen, zoals last onder dwangsom en bestuursdwang.'

Bestuursdwang

Voerman wilde weten of het bedrijf dan hypothetisch gezien gesloten kan worden.

Homan: 'We noemen het niet dat het gesloten wordt, maar als we bestuursdwang uitoefenen zou het hypothetisch gezien betekenen dat het zou kunnen eindigen.'