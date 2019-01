'Coalitiepartijen spelen hier mooi weer, maar laten ons in Den Haag zakken'

Landelijke coalitiepartijen kunnen hier in Groningen wel het hardste roepen in het gasdossier, als ze in Den Haag aan de macht komen draaien ze als een blad aan een boom.

Dat is de stellige mening van de Partij voor het Noorden, Groninger Belang en de Partij voor de Dieren. Ze worden in die mening gesteund door de SP, die wel coalitiepartij op het provinciehuis is.

Volgens de partijen is Groningen niet beter af met CDA, D66 en ChristenUnie in de Haagse coalitie. Dat werd woensdagmiddag duidelijk tijdens een discussie in Provinciale Staten over de gaswinning in Groningen.

Kromme tenen

'Ik luister met kromme tenen naar D66', zegt Statenlid Bé Zwiers (Partij voor het Noorden). 'De besluitvorming in het gasdossier ligt op Rijksniveau.. Als D66 het zo goed voor heeft met Groningen en de Groningers, dan had het in Den Haag even anders moeten temmen.'

'Nu gaat deze partij allerlei dingen bepleiten, nu wordt er meegeleefd. Maar mooie koekjes worden niet gebakken. Had u de lijnen naar Den Haag maar gebruikt. Zodra jullie in Den Haag zitten, laten jullie Groningen zakken.'

Zwiers reageert daarmee op het betoog van D66'er Geert Kamminga, die aangeeft dat het 'schuren en trekken' blijft voor Groningen.

'Het is democratie'

Kamminga zegt de woorden van Zwiers 'verre van zich te werpen.' 'We gebruiken onze lijnen naar Den Haag weldegelijk', reageert Kamminga.

'Dat er niet altijd uitkomt dat je wenst wat eruitkomt, dat is democratie. Maar dat er niks gebeurt in Den Haag, werp ik verre van mij.'

'Ze zakken weg in het pluche'

Partij voor de Dieren-voorvrouw Ankie Voerman benadrukt echter het veranderende gedrag van met name het CDA, de ChristenUnie en D66 in Den Haag. 'Voor de landelijke verkiezingen in 2017 kwamen deze partijen nog zo fantastisch op voor Groningen. Nu zakken ze weg in het pluche.'

SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek: 'De druk die opgebouwd was door de regio vliegt er weer af. De lijntjes naar Den Haag van deze partijen zijn dus niets waard.

'Er gebeurt blijkbaar iets tussen het Martinikerkhof en het Binnenhof', is ook Bram Schmaal (Groninger Belang) van mening. 'De Groninger Kamerleden in Den Haag stemmen tegen. is er iets van een convenant ofzo, dat wanneer je in Den Haag tekent, je je roots verloochent?'

'Veel discussies gehad'

Zwiers geeft aan meer respect te hebben voor de houding van de Statenfractie van de VVD.

'Ik heb veel discussies gehad met de VVD, maar zij hadden altijd een duidelijk standpunt. Daar kan ik meer respect voor opbrengen dan alle partijen die hier dingen betogen, maar er in Den Haag anders mee omgaan.'

