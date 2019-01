Rust: Slordig Donar moet grote achterstand goedmaken tegen Larnaca: 25-43

De basketballers van Donar nemen het woensdagavond in de Europe Cup op tegen het Cypriotische Petrolina AEK Larnaca. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Donar leek vorige week woensdag, na de nederlaag tegen Sassari, uitgeschakeld in de Europe Cup. Toch blijven de Groningers in de race, omdat niet alle afvallers van de Champions League verder willen in de Europe Cup, waardoor ook de nummers drie in de poule kans houden op een plek bij de laatste zestien.

De Groningers staan nu derde in de poule en wonnen uit al met 22 punten verschil van de Cyprioten (56-78). De ploeg van coach Erik Braal heeft dus een goede uitgangspositie.

Live

De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is live te volgen bij RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.