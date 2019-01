Johan de Kock solliciteert ook op functie Hans Nijland

Ook oud-FC Groningen speler en international Johan de Kock heeft gesolliciteerd op de functie van algemeen directeur van FC Groningen.

Dat zegt de Kock in gesprek met RTV Noord. 'Mijn ambitie ligt zeker in de richting', zegt De Kock als we hem woensdagmiddag bellen.

Gepolst

Toen Hans Nijland zijn vertrek aankondigde is de oud speler van FC Groningen ook gepolst zoals dat zo mooi heet.

'Ik heb toen aangegeven dat ik ervoor opensta en heb na aanleiding van dat gesprek ook gesolliciteerd', zegt de Kock.

Verbinding met Groningen

In het verleden kwam Johan de Kock 76 keer in actie voor FC Groningen en speelde hij dertien keer in Oranje.

'Een van de eisen van de functie is dat iemand een verbinding met Groningen heeft. Nou dat heb ik zeker', zegt de Kock.

'Mijn vrouw komt uit Groningen, ik heb hier drie jaar gevoetbald en ik kom nog wekelijks in de stad. Ik heb ook een goed gevoel voor de mentaliteit in het Noorden.'

Gemeente Utrecht

Johan de Kock heeft eerder in de Raad van Commissarissen van de KNVB gezeten en is op dit moment werkzaam bij de gemeente Utrecht. De Kock heeft nog niet gesproken met de sollicitatiecommissie van FC Groningen.

De sollicitatiecommissie wil in februari de opvolger van Hans Nijland bekendmaken.

