Wat ging er fout bij Voedselbank Veendam-Menterwolde?

Verdwenen goederen, geld dat in de verkeerde zakken verdwijnt, een boekhouding die van geen kant klopt. Betrokkenen bij de voedselbank Veendam-Menterwolde beschuldigen elkaar over en weer. De nieuwe voorzitter Klaas Steenhuis wil zo snel mogelijk orde op zaken stellen.

Het rommelt bij de gemeenschappelijke voedselbank van Veendam en Menterwolde. Jarenlang gebruikten voorzitter Dick H. en zijn vrouw, die penningmeester was, ingezameld geld en goederen deels voor eigen doeleinden, zo is de beschuldiging.

Grote klok

Het derde bestuurslid, Tamara van der Laan, besluit vorig jaar de zaak aan de grote klok te hangen.

Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland wordt erbij gehaald, er komt een onderzoek en H. en zijn vrouw besluiten hun biezen te pakken.

Geen aangifte

Dat onderzoek werd uitgevoerd door twee bestuursleden van Voedselbank Groningen: voorzitter Ulfert Molenhuis en penningmeester Jan Huizinga.

Molenhuis is ongelukkig met de recente media-aandacht voor de zaak. 'Het gaat om de voedselbank en de cliënten', stelt hij. 'Wij hebben met hem afgesproken dat er geen aangifte wordt gedaan tegen hem en zijn vrouw, als ze alles terugbetalen. Dat hebben ze beloofd.'

De voedselbank lijdt geen schade, want alles wordt terugbetaald. Waarom moet dit dan in de publiciteit? Ulfert Molenhuis - voorzitter Voedselbank Groningen

Verder wil Molenhuis niet op de zaak ingaan: 'Ik ben niet in de positie om te reageren, want ik zit niet in het nieuwe bestuur.' En, vraagt hij zich af: 'De voedselbank lijdt geen schade, want alles wordt terugbetaald. Waarom moet dit dan in de publiciteit?'

Verslag

Deze terughoudende opstelling blijkt ook uit het verslag van een gesprek tussen Tamara van der Laan, haar man Albert Jan en Ulfert Molenhuis, dat vorig jaar augustus plaatsvond. Na een opsomming van geconstateerde misstanden (zie kader) is de conclusie dat er alle reden is voor aangifte tegen ex-voorzitter Dick H.

Door gebrek aan controle en toezicht kon Dick H. jarenlang zijn gang gaan, staat in het verslag van een gesprek tussen het echtpaar Van der Laan en Ulfert Molenhuis. Een selectie: H. beweert naar buiten toe dat de voedselbank Veendam-Menterwolde 350 cliënten heeft. In werkelijkheid zijn het er 300. Uit de depots van de regionale en landelijke voedselbankorganisatie worden meer goederen geleverd dan nodig zijn.

Hangmatten, geleverd door een supermarkt en bedoeld voor de cliënten, verdwijnen op onverklaarbare wijze.

Als H. met de bestelauto van de voedselbank brandstof tankt, worden ook sigaretten betaald met de betaalpas van de voedselbank.

Er is (vrijwel) geen financiële administratie.

Het Oranjefonds schenkt 400 euro voor het organiseren van een burendag. Maar H. besteedt het geld aan de aanschaf van een nieuwe vloer in zijn woning. 'Van een Burendag was helaas geen sprake.' H. was niet bereikbaar voor commentaar.

Imagoschade

Maar Molenhuis wil alléén in het uiterste geval aangifte doen: 'Publicatie hieromtrent brengt grote schade met zich (mee) voor langere tijd voor de VB Veendam, de andere Voedselbanken in de provincie en daarbuiten en ook voor het imago van VBN (Voedselbanken Nederland - red.).'

Daar denkt Jan Albert van der Laan anders over, waarover verderop meer. Hij neemt het stokje over van zijn vrouw. Tamara geeft haar bestuursfunctie op, Jan Albert wordt tijdelijk voorzitter.

Al snel krijgt hij gezelschap van drie andere bestuursleden, die zijn aangezocht door Voedselbanken Nederland. Die maken Van der Laan duidelijk dat ze niet met hem verder willen besturen. Ook Van der Laan moet dus vertrekken.

In zijn plaats komt Klaas Steenhuis. Deze voormalig wethouder van Veendam is sinds vorige week de nieuwe voorzitter van het bestuur dat de voedselbank in kalmer vaarwater moet leiden. En hij wil schoon schip maken.

Niet vrijuit

Want waarom moest Van der Laan dan weg? Steenhuis wil daarover niet al te veel kwijt. Maar hij laat doorschemeren dat ook het echtpaar Van der Laan mogelijk niet vrijuit gaat.

'Het interim-bestuur heeft het echtpaar Van der Laan een aantal vragen voorgelegd die te maken hebben met de administratieve verwerking van een aantal giften en declaraties. Daar kwamen onvoldoende bevredigende antwoorden op. Op grond daarvan had men geen vertrouwen in de samenwerking en daarom heeft men afscheid genomen.'

Steenhuis wil voorlopig niet van fraude spreken: 'Wij gaan nog dieper de boeken in. Maar als daar aanleiding voor is, gaan we aangifte doen.'

Genoegdoening

Van der Laan is op zijn beurt des duivels over zijn gedwongen vertrek. 'Mijn vrouw en ik hebben na het vertrek van H. er alles aan gedaan de voedselbank overeind te houden. Anders zouden de cliënten geen eten hebben gekregen.'

'Maar nu worden wij erop aangekeken. In een dorp als Veendam gaat zoiets heel snel rond. Mijn goede naam is aangetast.'

Van der Laan wil daarom eerherstel. Donderdag zit hij met zijn advocaat om tafel.

