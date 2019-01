Aanhouding voor bedreiging met 'vuurwapen'

In Eenrum heeft de politie woensdagmiddag een persoon aangehouden die iemand anders zou hebben bedreigd. Mogelijk is daarbij een vuurwapen gebruikt.

Het incident vond plaats voor een café in de Hoofdstraat. Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer staat niet vast of er inderdaad sprake is van een vuurwapen: 'Daar zijn we nog naar op zoek.'

Het is niet bekend wat aan de bedreiging vooraf is gegaan. Ook is nog onduidelijk of er een verband is met het café. De verdachte is in de cel gezet.