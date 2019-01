Partijen willen opheldering over hogere kosten afscheidsfeestjes

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Het Hogeland willen weten waarom Eemsmond en De Marne tienduizenden euro's meer uitgaven aan afscheidsfeestjes dan begroot.

Uit een overzicht van RTV Noord bleek dinsdag dat de elf Groninger fusiegemeenten in totaal ruim 650.000 euro uitgaven aan afscheidsactiviteiten.

'Mag nooit meer gebeuren'

Eemsmond (175.000 euro) en De Marne (109.000 euro) gaven resp. 50.000 en 30.000 euro meer uit dan begroot. 'Schrikbarend', zegt SP-fractievoorzitter Linda Visser.

'Het is moeilijk uit te leggen dat er zoveel geld naar afscheidsfeestjes is gegaan. Dat mag nooit meer gebeuren.'

'Waar is het aan besteed?'

ChristenUnie-fractievoorzitter Bernd de Jong wil om opheldering vragen: 'De overschrijdingen zijn fors. We willen weten waar het geld precies aan is besteed. Het is logisch dat daar vragen over gesteld worden.'

Ook het CDA wil weten waar het geld naartoe is gegaan: 'We betreuren het dat er overschrijdingen zijn. Daar moet een goede verklaring voor komen in de jaarrekening.'

'Winsum netjes en bescheiden'

PvdA-fractievoorzitter Jan-Willen Nanninga wil als oud-raadslid van Winsum alleen voor zijn oude gemeente spreken. Winsum gaf 16.000 euro uit, zo bleek uit de opgestuurde stukken. Volgens Nanninga is dat 'netjes en bescheiden':

'We hebben een leuk bescheiden afscheidsfeest gehad in sportcentrum Veldwijk en er is een heel mooi theaterstuk geweest. Het geld is gelukkig vooral besteed aan cultuur en niet aan zuip- en slemppartijen.'

Leren

VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard vindt de overschrijdingen vervelend: 'Het is een erfenis, deze hete aardappel moet je slikken. Hopelijk kunnen we hiervan leren in de toekomst, er zal niet zo snel meer een herindeling komen.'

Waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland liet dinsdag al weten dat de budgetten voor de afscheidsfeestjes een verantwoordelijkheid waren van de vorige gemeenteraden: 'Die hebben met elkaar gekeken hoeveel geld er over was om netjes afscheid te nemen.'

