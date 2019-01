Midden-Groningen wil meer nieuwbouw bij grens met Stad

Het 'succes' van Harkstede en Meerwijck, in het zuidelijk deel, moet worden uitgebreid en daarom wil de gemeente Midden-Groningen meer woningen bouwen in het grensgebied met start.

Volgens wethouder Woortman moet nieuwbouw aan de westkant van de gemeente Stadjers trekken en zo de druk op de woningmarkt van Groningen verlichten.

'We willen kleinschalige groei mogelijk maken in goed overleg met de gemeente Groningen. We willen samen kijken wat we waar kunnen aanbieden, dat ook voldoet aan de vraag.'

Negatief imago

Maar Woortman merkt dat Midden Groningen last heeft van een negatief imago. 'We hebben een achterstand op kwaliteit, daarom moeten we daar als gemeente in investeren.

'Als je bijvoorbeeld Hoogezand binnenrijdt vanaf de A7 dan zie je niet het meest aantrekkelijke beeld. Dat is een plek waarin we willen investeren', zegt Woortman.

Woonvisie gepresenteerd

Het de plannen voor bouwen in het grensgebied en het oppoetsen van het imago van Midden-Groningen is onderdeel van de woensdag gepresenteerde woonvisie van de gemeente.

Het eerste echte beleidsstuk van de gemeente beschrijft in grote lijnen hoe de gemeente er uit moet komen te zien.

12 miljoen euro

Om het imago op te poetsen en de kwaliteit van woningen te verbeteren is onder meer een pot van 12 miljoen euro aan leningen beschikbaar. 'Dat betaalt zichzelf weer terug, dus we kunnen we veel mensen mee helpen', zegt Woortman.

In het document beschrijft de gemeente ook ambities om de dorpen in Midden-Groningen leefbaar te houden. 'We willen sterke netwerken maken, op krimp tegen te gaan en ons richten op leefbaarheid.'

'We moeten voorkomen dat dorpen op slot gaan. Er zijn plekken waar bijvoorbeeld scholen vertrekken. Daar moet dan kleinschalige woningbouw mogelijk zijn', zegt Woortman.

Bespreken in februari

De plannen van college en wethouders zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Die bespreek het stuk in februari.

