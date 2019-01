Martini Sparks uitgeschakeld in bekertoernooi

De basketbalsters van Martini Sparks zijn in de kwartfinales van het nationale bekertoernooi uitgeschakeld door Grasshoppers. De ploeg onder leiding van interim trainer Pieter Dikhoff verloor in de eigen sporthal Scharlakenhof met 49-68.

Zo slaagde Sparks er niet in te stunten tegen de lijstaanvoerder in de competitie uit Katwijk. De start van de ploeg uit Haren was niet best want na tien minuten basketbal was het 8-26 in het voordeel van de gasten. Bij rust was het verschil met 18-37 nog steeds groot.

Kwaliteitsverschil

Sparks deed er in de tweede helft alles aan om terug te komen in de wedstrijd, maar het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was te groot. Na dertig minuten stond het 35-53 in het voordeel van de gasten. Dit verschil bleef in tact na het einde van het vierde kwart.

