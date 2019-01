Groningen kleurt wit, meerdere ongelukken op de weg (update)

Aan het begin van de woensdagavond heeft de sneeuw ook onze provincie bereikt. Vooral in het oosten valt de meeste sneeuw en blijven enkele centimeters liggen.

De foto hieronder is genomen in Oude Pekela waar op het moment van het nemen van de foto zo'n vijf centimeter sneeuw lag. Ook uit andere plaatsen komen witte foto's (zie verderop).



Ongelukken

In de sneeuw vonden ook een paar ongelukken plaats:

Rond 21:50 uur is een auto op de N46, bij de afrit Garsthuizen, van de weg gegleden in de sloot beland. Een ambulance kwam ter plekke, maar zover bekend is er niemand ernstig gewond geraakt.



Op de N33 bij Holwierde raakte rond 21:30 uur een automobilist van een besneeuwde weg. Voor zover bekend raakte niemand gewond.



Op de kruising Woldweg / Industrieweg kwamen een auto en een fietser met elkaar in botsing. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.



Op het Julianaplein werden enkele rijstroken tijdelijk afgesloten na een ongeval rond 19:45 uur. Meerdere ambulances en politiewagens werden opgeroepen. Ook hier is het onbekend of er gewonden zijn gevallen.



Witte plaatjes