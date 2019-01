Buurt over bomenkap Winsum: 'Dit was een slinkse en lompe actie van de gemeente'

Binnen één dag was het 'geliefde' bosje naast de Twaalf Hoven gekapt. Tegen de wil in van de buurt. Die hadden bezwaren, maar konden niks beginnen.

De bomen zijn weggehaald voor het nieuwe multifunctioneel centrum De Tirrel. De bouw hiervan start over twee jaar.

Terreineigenaar De Hoven heeft daarom in december, enkele weken voor de gemeentelijke herindeling van kracht werd, een kapmelding gedaan.

Woedend

De buurt heeft de gemeente Het Hogeland vorige week hierover een brief gestuurd met het verzoek om de bomen niet te kappen en samen naar een oplossing te zoeken.

Dit is een slinkse actie van de gemeente. Het is een lomp en laf Thea Assies - omwonende

'Hier hebben we geen antwoord op gekregen en nu zijn de bomen weggehaald. We zijn woedend. Dit is een slinkse actie van de gemeente. Het is een lomp en laf', zegt omwonende Thea Assies.

Vragen

De SP stelde woensdagavond vragen over de bomenkap. Die partij was nog in de veronderstelling dat er nog over gepraat kon worden, maar wethouder Harmannus Blok deelde hen mee dat de kap al gedaan is.

'De bomen zijn weg. Wij zagen geen andere mogelijkheid dan dat dit toch nu moest gebeuren. We hebben een afweging gemaakt en het belang van kinderen en kwetsbare ouderen zwaarder laten wegen', vertelt Blok.

De wethouder is van mening dat er goed overleg met de buurt is en dat er een groen plan is gemaakt voor de omgeving van het nieuwe gebouw.

Kale vlakte 'niet goed te praten'

'Ja, ik zit in een klankbordgroep maar alle voorstellen over dit bosje zijn genotuleerd maar er is niks mee gedaan. Zo heb ik gevraagd of de bomen herplaatst konden worden', vertelt Assies.

Ook benadrukt ze dat het nu een kale vlakte is en dat er pas over vijf jaar waarschijnlijk weer iets van groen te zien is. 'De buurt is hier heel boos over en dit is niet goed te praten'.

