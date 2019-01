Slordig Donar schiet zichzelf in de voet met nederlaag tegen AEK Larnaca

Donar heeft woensdagavond de thuiswedstrijd tegen AEK Larnaca met 70-80 verloren. De Groningers keken de hele wedstrijd tegen een achterstand aan.

Doordat het verschil binnen de perken bleef staat de ploeg van coach Erik Braal nog wel op de derde plaats in poule K van de FIBA Europe Cup omdat de heenwedstrijd tegen de Cyprioten met 56-78 gewonnen werd.

Derde

Een derde plek kan nog recht geven op plaatsing voor de volgende ronde als clubs die uitgeschakeld zijn in de Champions League niet wensen uit te komen in de knock-outfase van de Europe Cup. Donar heeft nu zes punten uit vijf duels. Larnaca heeft hetzelfde aantal punten en besluit de groepsfase met de uitwedstrijd tegen het al geplaatste Dinamo Sassari.

Laatste duel beslissend

Alles komt aan op de laatste wedstrijd, al blijft Donar afhankelijk van resultaten elders. De Groningers gaan op woensdag 6 februari in Italië op bezoek bij koploper Varese. De generale tegen Larnaca verliep niet best voor de thuisploeg die maar niet in het ritme wist te komen en het initiatief aan de gasten moest laten.

Inhaalrace mislukt

De bezoekers stonden constant aan de goede kant van de score en hadden bij rust een voorsprong van zestien punten: 27-43. Ook na het derde kwart was het verschil nog groot, veertien punten (47-61). In de laatste tien minuten kreeg de inhaalrace van Donar nog enigszins gestalte, maar niet genoeg om de opgelopen achterstand goed te maken.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met achttien punten, Grant Sitton was goed voor dertien punten. De withemden vervolgen het seizoen aanstaande zaterdag 2 februari met de thuiswedstrijd in de competitie tegen Landstede Zwolle.

