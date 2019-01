Vanuit de Harener burgemeesterskamer wordt een kloof gedicht

De rust is teruggekeerd in het voormalige gemeentehuis van Haren. Waar tijdens de verhitte herindelingsdiscussie de deuren regelmatig hard werden dichtgeslagen, daar wordt nu overleg gevoerd door onder meer het gebiedsteam Haren.

Dat team moet de kloof tussen inwoners en de gemeente gaan verkleinen. Het team is een samenstelling van ambtenaren die in Groningen, maar ook in Haren hebben gewerkt. Ze hebben hun intrek genomen in de voormalige burgemeesterskamer.

Bestuurders eruit, gebiedsteam erin

Het gemeentebestuur mag dan wel uit Haren zijn vertrokken, maar op de draaideur van het oude gemeentehuis prijkt nogal altijd het logo van de gemeente Haren. De voormalige raadszaal staat ook nog in de vertrouwde vergaderopstelling, maar daarmee is ook alles gezegd.

De werkkamers van de wethouders zijn nu het domein van de leden van het gebiedsteam. De burgemeesterskamer is de centrale kamer van het team. Burgemeester Pieter van Veen heeft de kast die hij in zijn kamer had staan niet meegenomen. Ook prijkt er nog een oorkonde met zijn naam aan de muur, maar verder is er weinig te zien van wat ooit het gemeentehuis was. Het is een gebouw als zovelen geworden.

Kennismaken

Marian Boelema is de gebiedsmanager. Ze is altijd werkzaam geweest in Groningen en heeft de afgelopen tijd, samen met haar team, kennisgemaakt met wat ooit de gemeente Haren was. Ze is samen met haar collega's in de verschillende dorpen geweest om een bezoek te brengen aan onder meer de dorpshuizen.

Ze moet de inwoners en bestuurders dichter bij elkaar brengen, een hele klus zou je denken. Helemaal in Haren, maar Boelema heeft er alle vertrouwen in.

'We zitten in een nieuwe situatie dus ik denk dat het een hele mooie klus is. Om nu een nieuwe start met maken en er samen met z'n allen stevig tegenaan te gaan.'

Wachten op de wethouder

De nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie is van plan om gebiedswethouders in het leven te roepen. Dat betekent dus dat een wethouder Haren onder zijn hoede krijgt. Wie dat wordt is nog afwachten. Maar dat betekent niet dat het gebiedsteam niet aan de slag kan, dat kunnen ze namelijk ook zonder coalitieprogramma.

'Het is niet stuurloos, het is eigenlijk ook wel even handig. We zijn per 1 januari gestart en het is nu wel even lekker om kennis te maken met elkaar, maar vooral met de inwoners', zegt Boelema. 'Dat is wat we de afgelopen weken hebben gedaan en ook de komende tijd zullen doen.'

Het belang van een gebiedsteam

Voor de raadsleden van de voormalige gemeente Haren was het optuigen van een gebiedsteam een groot goed. In Haren waren de lijntjes tussen het ambtelijk apparaat en de inwoners namelijk klein. De voorzitter van de voetbalclub had vaak rechtstreeks contact met de sportambtenaar.

GroenLinks-politicus Hans Sietsma heeft altijd benadrukt dat de komst van het gebiedsteam belangrijk is. 'Tijdens de herindelingsdiscussie hebben we er al voor gepleit. Inwoners van Haren moeten rechtstreeks terecht kunnen bij de gebiedswethouder of de ambtenaar. Op die manier kan je de dingen die in Haren spelen ook via korte lijntjes regelen. Zo'n gebiedsteam kan daarvoor zorgen. Je hoeft dan niet langs vijf ambtenaren om iets te regelen.'

Aan het Raadhuisplein

Ook de Harense VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs is enthousiast over het team. 'Het is in ieder geval erg fijn dat het aan het Raadhuisplein in Haren zit, dat maakt het natuurlijk al een heel stuk makkelijker.'

Ook Ten Boer werkt met een soortgelijk gebiedsteam. Volgens Sietsma is het team daar al wel verder dan Haren, maar dat komt volgens hem door de herindeling. 'In Haren is het laatste half jaar pas gewerkt aan de herindeling. Daardoor moeten dus heel veel dingen nu nog geregeld worden, zoals kennismaken.'

De grote en de kleine wereld samenbrengen

Het gebiedsteam is dus nu vooral nog kennis aan het maken met de inwoners van Haren, maar zodra het coalitieprogramma en de gebiedswethouder bekend zijn kan het team op volle toeren gaan draaien. 'We moeten de werelden bij elkaar gaan brengen', vat gebiedsmanager Marian Boelema haar taak samen.

Ik zie de mooie voordelen van het werken in een kleine gemeente, maar ook de mooie voordelen van het werken in een grote gemeente Marian Boelema - gebiedsmanager

'De oude gemeente Haren en de gemeente Groningen zijn ambtelijke werelden en van het lokale bestuur, maar natuurlijk wel heel erg verschillend in omvang. Dat zie ik nu ook. Ik zie de mooie voordelen van het werken in een kleine gemeente, maar ook de mooie voordelen van het werken in een grote gemeente. Die twee werelden proberen we nu bij elkaar te brengen.'

Korte lijntjes en slagkracht?

Zo noemt Boelema de korte lijntjes het grote voordeel van een kleine gemeente, maar de slagkracht van een grotere gemeente spreekt haar ook zeer aan.

'Die korte lijntjes moeten we ook met elkaar gaan realiseren in de nieuwe gemeente Groningen. Daar zijn we heel druk mee bezig.

