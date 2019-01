Braal: 'Als we zo spelen verdienen we het niet om door te gaan in de Europe Cup'

Donar-coach Erik Braal was erg teleurgesteld na de nederlaag van zijn ploeg tegen AEK Larnaca (70-80). 'We zijn een veel en veel beter team dan we nu laten zien. Als we zo spelen hebben we verder ook niets te zoeken in de Europe Cup.'

Braal had gezien dat zijn team heel slecht begon aan de wedstrijd. 'De eerste vijftien minuten waren erg zwak van onze kant. We openen met 3 turn-overs, dat is gewoon slap. De laatste vijf minuten van dit kwart herstellen we ons enigszins, maar dan is het verschil al twintig punten. Dat kan niet, tegen dit team moeten we competitief zijn. Het is de derde thuiswedstrijd op rij in Europa dat we zo spelen. Dat is enorm frustrerend.'

Ontgoocheld

De coach van de Groningers was vooral zo ontgoocheld omdat hij ervan overtuigd is dat het veel beter kan. 'Er zit 100% meer in, daarom baal ik ook zo. We gooien zomaar ballen weg, zijn te ongeduldig in de aanval. Dat moet eruit om beter te worden.'

Woordenwisseling

Duidelijk zichtbaar was een geanimeerde woordenwisseling tussen Braal en Shane Hammink halverwege het derde kwart. 'Dat is iets tussen Shane en mij,' aldus een afgemeten Braal. 'Het gaat over basketbal. Ik ben de coach en moet soms scherp zijn. Tussen ons is er niets, het is alleen vervelend dat iedereen het ziet.'

Aanvaring

Hammink speelde niet meer naar deze aanvaring. Braal liet in het midden of het hiermee te maken had. 'Die relatie zou ik niet leggen, maar ik kan begrijpen dat het zo opgevat wordt,' besluit Braal.

Verklaring

Hammink zelf had wel een verklaring voor de woordenwisseling met Braal. 'Hij vond dat ik niet genoeg bracht. We zijn een soort familie, daarin heb je soms ruzie. Achteraf gezien had ik ook niet zoveel in te brengen eigenlijk. Die dingen gebeuren, nu zand erover en verder.' Dat hij na het incident met zijn coach niet meer speelde zal geen toeval zijn. 'Ik neem aan dat dat met elkaar te maken heeft.'

Geen energie

De guard constateerde dat Donar niet met genoeg energie speelde. 'Het kan op een aantal punten beter. Als we uiteindelijk toch doorgaan in Europa vind ik dat wel verdiend, maar dan zullen we dat zelf af moeten dwingen,' vertelt Hammink.

