Het winkelcentrum in Beijum waar de supermarkt is gevestigd (Foto: Pronews)

Iets na 22:00 uur is woensdagavond een Albert Heijn-supermarkt aan de Stoepemaheerd in Groningen overvallen.

De politie is nog op zoek naar de dader, die gevlucht is. Daarbij is Burgernet ingeschakeld.

De directe omgeving van de supermarkt is afgezet in verband met onderzoek.