Overval op supermarkt in Stad: politie zoekt naar dader (update)

Het winkelcentrum in Beijum waar de supermarkt is gevestigd (Foto: Pronews)

Iets na 22:00 uur is woensdagavond een Albert Heijn-supermarkt aan de Stoepemaheerd in Groningen overvallen.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. De politie is nog op zoek naar de dader, die gevlucht is. Daarbij is Burgernet ingeschakeld.

Een politiewoordvoerder wil niet zeggen of de dader mogelijk een wapen bij zich heeft, maar roept wel op daar rekening mee te houden. 'We roepen in de Burgernetmelding ook op om niet zelf in actie te komen, maar 112 te bellen.'

Onderzoek

De directe omgeving van de supermarkt is afgezet in verband met onderzoek. 'Dat gaat ook nog wel even duren', aldus de woordvoerder. 'We praten met alle betrokkenen en denken eventueel donderdag met meer informatie naar buiten te kunnen komen.'

We hebben het bericht een update gegeven nadat we met de politiewoordvoerder gesproken hebben.