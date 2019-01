Basisscholenconflict eist tol: bestuurder meldt zich ziek

Bestuurder Hester van Gorkum,van scholengemeenschap OPOS in de gemeente Midden-Groningen heeft zich ziekgemeld. Het conflict binnen de scholengemeenschap heeft voor hoge spanningen gezorgd.

Volgens de woordvoerder is Van Gorkum 'niet geveld door een griepje', maar is de ziekmelding een gevolg van het slepende conflict binnen de scholengemeenschap.

Conflict

Binnen OPOS heerst al maanden onrust. Dat begon na een conflict tussen de directeur van één van de zeven scholen van OPOS, en Van Gorkum. Die schooldirecteur staat inmiddels al vier maanden op non-actief en mag niet over de zaak praten. Waarover het conflict gaat is onbekend.

In de maanden die op dat conflict volgen escaleert het probleem. Binnen de scholengemeenschap zou sprake zijn van een 'angstcultuur',. drie scholen zeggen het vertrouwen op in de bestuurder en een onderzoeker wordt ingevlogen om de zaak onder de loep te nemen.

Een ingehuurde woordvoerder moet de communicatie regelen en een intermediar moet het conflict sussen. Als klap op de vuurpijl wordt een interimdirecteur niet geaccepteerd en bemoeit inmiddels ook de vakbond zich met het conflict.

'Begin van het einde'

Vakbondbestuurder Hayo Bohlken reageert verbaasd op de reden van het verzuim van Van Gorkum. 'Als dat zo is, dan is dat het begin van het einde.'

Vorige week sprak Bohlken met 52 bezorgde leraren van de scholengemeenschap. Ze spraken daar af om een actie te bedenken om de Raad van Toezicht van OPOS te dwingen de bestuurscrisis op te lossen.

De vakbond noemde het conflict eerder nog 'explosief' en 'een egokwestie waar weinig tot geen dossier onder ligt'.

Na het aankondigen daarvan is in het weekend overleg geweest tussen de Raad van Toezicht en de vakbond, onder leiding van de intermediar. Wat daar is besproken is onbekend. Opvallend is wel, dat schoolbestuurder Van Gorkum zich een dag later ziek meldde.

De Raad van Toezicht wil niet reageren op de gang van zaken, maar geeft via de woordvoerder wel aan het onderzoek naar het conflict te willen afwachten. De resultaten van dat onderzoek worden uiterlijk volgende week verwacht.

