Westerkwartier wil geen gedoogconstructie voor zondagopenstelling supermarkten

De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Westerkwartier hebben woensdagavond een stokje gestoken voor een tijdelijke gedoogconstructie die supermarkten de mogelijkheid biedt om op zondag open te gaan.

De motie, die werd ingediend door de VVD, kreeg de steun van alle andere oppositiepartijen.

Regels van de oude gemeente

Aanleiding voor de discussie is de Spar supermarkt in Aduard die sinds begin dit jaar op zondag open is. Volgens de gemeente is die openstelling is in strijd met de regels.

Die schrijven namelijk voor dat zolang er geen nieuwe winkeltijdenverordening is vastgesteld door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier de verordening van de oude gemeente geldt.

In de gemeente Zuidhorn, waar Aduard eerder deel van uitmaakte, was zondagopenstelling niet toegestaan. Omdat zondagopenstelling in de voormalige gemeente Leek wel was toegestaan beroept de ondernemer uit Aduard zich op het gelijkheidsbeginsel.

Vrijwel klaar

De motie haalde het dus niet, maar wethouder Elly Pastoor vertelde de raad dat de winkeltijdenverordening vrijwel klaar is en al snel naar de raad kan worden gestuurd.

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari wordt de verordening behandeld en wordt er over gestemd.

