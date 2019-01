Nucleaire brandstofstavenfabriek Lingen weer in gebruik

De fabriek voor nucleaire brandstofstaven in het Duitse Lingen gaat deze week weer open.Dat meldt omroep NDR.

In de fabriek, op zo'n 50 kilometer afstand van Ter Apel, brak twee maanden geleden brand uit. De oorzaak was een defect in een verdamper.

Goedgekeurd

Sindsdien was de productie van de brandstofstaven stilgelegd. Dat die nu weer kan worden opgestart komt na goedkeuring van het onderzoeksinstituut Tüv.

De brandstofstavenfabriek ligt naast de kerncentrale, maar staat hier los van. De kerncentrale is al die tijd gewoon door blijven draaien.