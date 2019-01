Pas op: sneeuwbuitjes trekken over westen provincie (update)

De sneeuw deelt donderdagochtend voorlopig de laatste speldenprikjes uit. Sneeuwbuien trekken over het noordwesten van de provincie.

Elders lijkt het droog te blijven. Volgens weervrouw Harma Boer wordt het later in de ochtend overal droog.

Weeramateur Engel Meijer was donderdag al in alle vroegte bezig met een rondje op de strooiwagen. 'Een rondje Westerlee, Winschoten, Nieuw-Scheemda, 't Waar en Nieuwolda.'

Witte wereld

Meijer merkte dat in het gebied tussen het Westerkwartier en de stad nauwelijks sneeuw ligt. Vanaf Sappemeer begint de witte wereld. 'En bij Winschoten ligt zo'n 3 a 4 centimeter.' Waar sneeuw ligt kan het glad zijn.

Hij zag dat de snelwegen en provinciale niet glad zijn, mede dankzij preventief strooien. Maar, zo waarschuwt hij, één strooiwagen maakt nog geen perfect begaanbare weg.

Zon en verkeer

'Mensen verwachten dat het zwart is als de strooiwagens over de weg zijn geweest, maar zo werkt het niet. De auto die eroverheen rijden moeten het werk doen. We hopen dat de zon en het verkeer het verder doen.

In een update is de laatste voorspelling van weervrouw Harma Boer verwerkt.

