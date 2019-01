Lopend Vuur: Appen op de fiets is asociaal gedrag

Appen op de fiets wordt vanaf 1 juli bestraft met een boete van 95 euro. De nieuwe verkeersboete zou vrijdag besproken worden in de ministerraad.

Gedachte achter de boete is dat wanneer je aan het verkeer deelneemt, je daar ook je aandacht op moet richten. Dat kan niet als je met je mobieltje bezig bent. Daar kunnen flinke ongelukken door ontstaan.

Slaan we door in de boetes of is het goed dat dit aangepakt wordt?



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de instagramapp in de Stories.

Botox of puur natuur?

In ons Lopend Vuur van woensdag ging het over een beetje hulp om het ouder worden te verbloemen: botox. De uitslag is duidelijk, want 95 procent van de 5.472 stemmers vindt dat rimpels er nou eenmaal bijhoren en botox geen optie is.