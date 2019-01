'Vluchtgevaarlijke' Vietnamees langer vast vanwege crystal meth-lab

April 2018: De politie in actie bij het drugslab in Zuidlaren (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De 41-jarige man uit Vietnam die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in een loods in Zuidlaren, blijft vastzitten. Dat heeft de Asser rechtbank besloten.

In de loods werd op 6 april vorig jaar een lab gevonden waar speed en crystal meth werden gemaakt. Ook vond de politie een hennepkwekerij met driehonderd planten en 10.000 stekjes.

Zelfmoord

De 64-jarige hoofdverdachte uit Emmen pleegde eerder deze maand zelfmoord in de gevangenis in Zwolle, waar hij in voorarrest zat. De rechtbank besloot woensdag officieel dat de strafzaak tegen hem wordt stopgezet vanwege zijn overlijden.

De man heeft altijd ontkend dat hij zich bezighield met de productie van synthetische drugs. Wel bekende hij dat af en toe de hennepplanten in de loods water gaf.

Vluchtgevaar

Sinds de ontmanteling van het lab en de wietkwekerij in april zaten de Emmenaar en de Vietnamees vast. Vier medeverdachten, onder wie drie vrouwen uit Groningen, werden kort na hun aanhouding vrijgelaten. De man uit Vietnam heeft tot nu toe geen verklaring willen afleggen.

Zijn advocaat vroeg de rechtbank hem vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens hem is geen sprake van vluchtgevaar. Het Openbaar Ministerie denkt juist wel dat de kans bestaat dat hij er vandoor gaat als hij vrijkomt.

Ook de rechtbank sluit niet uit dat de man, die illegaal in Nederland verblijft en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, naar het buitenland vlucht als hij vrijkomt. Daarom blijft hij vastzitten tot aan de rechtszaak, die gepland staat op 16 april.

