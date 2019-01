Overname scheepswerf Barkmeijer is zo goed als rond

De scheepswerf van Barkmeijer in Stroobos (Foto: Alf Vitt/Google)

Het is nog niet honderd procent zeker, maar de failliette scheepswerf Barkmeijer in Stroobs lijkt een doorstart te maken. Thecla Bodewes heeft haar pijlen gericht op de werf.

'We zijn in vergevorderd stadioum van onderhandeling om te komen tot overname van de werf en het afmaken van de casco's. De kans dat er nog een kink in de kabel komt, lijkt mij klein', zegt curator Marco Kalmijn.

Kleine schepen bouwen

De afgelopen periode sprak Kalmijn met meerdere overnamekandidaten. Thecla Bodewes wordt uiteindelijk gezien als ideale kandidaat. 'Ze heeft aangegeven dat ze naast haar portfolio in Harlingen en Kampen iets kleinere schepen wil gaan bouwen. Daar is deze werf uitermate geschikt voor. Barkmeijer heeft dat in het verleden ook veel gedaan.'

De nieuwe eigenaar hoopt volgens Kalmijn dat de noordelijke scheepsbouw weer in rustig vaarwater komt en andere faillissementen worden voorkomen.

Werknemers in de wacht

De werknemers van Barkmeijer hebben nog geen duidelijkheid over hun toekomst bij de werf. 'Ik heb begrepen dat ze in iets afgeslankte vorm op gaat starten en dan geleidelijk op wil schalen', zegt Kalmijn.

'Gesprekken kon ze nog niet voeren met werknemers. Dat kun je pas doen als je eigenaar bent van de werf en de casco's.'

