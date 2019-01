Badjuf Gerda wordt zelfs in de Spaanse disco herkend

Gerda Kok werkte 25 jaar als badjuf en zwemonderwijzeres in het zwembad van Kardinge in Groningen. Nu neemt ze met pijn in het hart afscheid. 'Op een gegeven moment moet je stoppen.'

Eigenlijk had Kok twaalf jaar geleden al willen stoppen toen ze aan de slag ging op de Borgmanschool. Maar zoals haar leidinggevende zei: 'Kardinge is Gerda en Gerda is Kardinge'. Nu hakt Kok écht de knoop door.

Het lawaai van schreeuwende kinderen is heerlijk Gerda Kok - Badjuf en zwemonderwijzeres

'Het is heel vermoeiend. Je zit in een temperatuur van 33 graden. Dat sloopt je gewoon', zegt Kok over het werk als badjuf. 'En het lawaai van de schreeuwende kinderen? Nee hoor, dat is heerlijk. Haha.'

Ze kijkt terug op een mooie periode bij Kardinge. 'Ouders komen met kinderen en zeggen: van haar hebben papa en mama nog les van gehad', zegt Kok met een lach. 'En discozwemmen in de nacht, heerlijk. Ik hou van die muziek.'

Tot in Spanje herkend

Dat Kok een bekend gezicht is, merkte de scheidend badjuf tijdens een vakantie aan de Spaanse kust. 'Ik was in een discotheek in Calella en een aantal jongelui zei: kijk, de badjuffrouw! Ik zei: ja jongens, ik let overal op jullie. Pas maar op.'