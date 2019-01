De politie is ter plaatse (Foto: ProNews)

Bij de overval op een filiaal van supermarkt Albert Heijn aan de Stoepemaheerd in de Groningse wijk Beijum zijn woensdagavond geen gewonden gevallen.

Dat zegt een woordvoerder van de politie. Het onderzoek naar de overval is in volle gang; er zijn nog geen verdachten in beeld.

De supermarkt werd woensdagavond even na 22:00 uur overvallen.

