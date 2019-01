Deel dit artikel:













Nette Kruzenga vangt bot bij Raad van State: gaswinning wordt niet beperkt (update) (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gaswinning in onze provincie hoeft voorlopig niet verder te worden teruggebracht dan minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft bepaald in zijn besluit voor het jaar 2018-2019. Zo luidt een voorlopige uitspraak van de Raad van State, in een zaak die was aangespannen door twee burgers.

Nette Kruzenga, raadslid in de gemeente Midden-Groningen, is een van de twee. Zij en de andere bezwaarmaker maken deel uit van een groep van 26, maar hadden als enigen om spoed gevraagd.

Wat mag er gewonnen worden? Uit de uitspraak vloeit voort dat de NAM dit gasjaar (oktober tot en met september) een hoeveelheid gas mag winnen die nodig is om de gaslevering te kunnen garanderen. In een gemiddeld jaar is dat 19,4 miljard kuub. Kruzenga wilde dat er maximaal 12 miljard kuub gewonnen zou worden. Kruzenga bestempelt de uitspraak als 'makkelijk en schandalig.' Ze wil de bodemprocedure niet afwachten en overweegt opnieuw een spoedprocedure.

Complexe zaak In de tweede helft van april behandelt de Raad van State de bezwaren van alle 26 mensen en organisaties. Wanneer dan de definitieve uitspraak volgt, kon een woordvoerder nog niet zeggen. 'Tegengestelde belangen' 'Je moet in een spoedprocedure als deze snel tot een beslissing komen, in een complexe zaak. Dat hebben we gedaan door de belangen van alle betrokkenen tegen elkaar af te wegen', legt Gert-Jan Klapwijk uit, woordvoerder van de Raad van State. 'De belangen in deze zaak zijn heel erg groot en ook tegengesteld. Aan de ene kant het belang van de Groningers, die vrezen voor hun veiligheid. Aan de andere kant het belang van de gasconsument.' De volledige uitspraak lees je hier. Dit bericht is aangevuld met een reactie van Nette Kruzenga