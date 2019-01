Deel dit artikel:













Instemming over nieuw plan Werelderfgoedcentrum: 'De zeehonden kregen hoogtevrees' Zo zou het Werelderfgoedcentrum eruit komen te zien (Foto: Dorte Mandrup)

Er is draagvlak voor de realisatie van een aangepast Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Dat laten de initiatiefnemers weten. De afgelopen maanden is een bemiddelaar bezig geweest om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Stichting Werelderfgoedcentrum, Zeehondencentrum Pieterburen, gemeente Het Hogeland, provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog werken samen aan de ontwikkeling van het erfgoedcentrum. 'Positieve gesprekken' Vanuit verschillende natuurorganisaties was er namelijk bezwaar tegen het ontwerp van het gebouw. Dat was te hoog. 'Er zijn positieve gesprekken geweest', aldus Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, die namens de natuurorganisaties spreekt. 'Onze bezwaren golden de grootte van het gebouw. Dat pastte niet bij het landschap van de Waddenzee. En niet dat je dat vanuit de verre omgeving kan zien. We zijn het erover eens dat het ontwerp van het gebouw anders moet', vertelt Glastra. Volgens hem was het geen goed idee om een hoog gebouw te plaatsen. 'Zeehonden horen dicht bij de zee. En niet op een dak van dertig meter hoog. Ze krijgen bijna hoogtevrees.' Wel of geen hotel? Het nieuwe Werelderfgoedcentrum moet plaats bieden aan een zeehondenopvang, een restaurant en een hotel. 'Dat is ook mogelijk. Anders zouden we nu niet deze nieuwe start maken. Maar een hotel is bijvoorbeeld nog de vraag. Het is één van de dingen die open staat, of het inderdaad onderdeel wordt van het Werelderfgoedcentrum', vertelt Glastra. De natuurorganisaties hebben aangegeven dat ze meer betrokken willen worden bij de plannen. In oktober liep het project spaak toen er bezwaren werden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Het Hogeland. Het project is toen uitgesteld. De partijen liggen volgens de initiatiefnemers weer op dezelfde lijn. Op 1 juli moet duidelijk zijn of het Werelderfgoedcentrum er echt komt en hoe het eruit gaat komen te zien. De opening staat in 2022 gepland. Lees ook: - Natuurorganisaties: 'Uitstellen bouw Werelderfgoedcentrum is verstandig'

