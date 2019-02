Razendsnel per trein naar de Randstad: zeven vragen over deze testrit

De NS gaat vrijdagnacht een snellere treinverbinding van Groningen naar de Randstad testen. Van 00:00 tot 06:00 uur wordt een testrit gemaakt die uiteindelijk een tijdsbesparing van vijftien minuten belooft.

Wat gaat er precies gebeuren en wat gaan we ervan merken? We zetten het voor je op een rij.

Wat wordt er getest?

Er wordt van Groningen naar Den Haag gereden en weer retour. Onderweg worden enkele stations overgeslagen (onder meer Assen, Zwolle, Lelystad en Leiden) en wordt voor het eerst 160 kilometer per uur in de polder gereden op het stuk tussen Kampen en Almere. Op die 'Hanzeroute' wordt normaal 140 kilometer per uur gereden.

'We hebben berekend dat met die twee elementen tijdwinst te halen valt', zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier. 'Maar we moeten het in de praktijk wel eerst testen.'

Dit is het exacte reisschema voor de nachtrit:



Er wordt 's nachts gereden, omdat er dan minder andere treinen rijden. Daardoor is er minder kans op vertraging. Dat zou de test vertekenen.

Wie gaan er mee?

In de trein zitten vooral genodigden, bestuurders en media. In totaal gaat het om zo'n honderd personen die onderweg van catering en vermaak worden voorzien. Er is ook te zien hoe hard de trein precies rijdt.

De trein wordt bestuurd door een machinist die werkt bij het treintestcentrum van NS en dus bekend is met het materiaal en weet wat vooral de hogere snelheid in de polder doet met de trein.

Er is ook een conducteur in de trein, maar die zal ingezet worden voor service en niet om kaartjes te controleren.

Hoeveel minuten scheelt de rit?

Dat gaat dus in de praktijk uitgezocht worden, maar het idee is dat de rit naar Den Haag zo'n vijftien minuten tijdwinst geeft.

Normaal doe je over Groningen - Den Haag twee uur en 33 minuten. In dit testschema is dat twee uur en 21 minuten. Dat is geen vijftien, maar twaalf minuten. De testrit zit dus nog niet op de gewenste tijdbesparing.

De winst op tussenliggende stations is vanzelfsprekend kleiner. Zo zal Zwolle drie minuten sneller zijn dan de gewone dienstregeling en zowel Amsterdam Zuid als Schiphol is in de testrit tien minuten sneller.

Uiteindelijk is de doelstelling om de rit naar de Randstad een half uur korter te maken Corien Koetsier - woordvoerder NS

Hoeveel sneller moet het gaan worden?

'Uiteindelijk is de doelstelling om de rit naar de Randstad een half uur korter te maken', zegt NS-woordvoerder Koetsier. 'Maar dat is nu echt nog een brug te ver en halen we niet op korte termijn.'

'De test die we nu doen gebruiken we wel om te kijken of dat ook haalbaar is, maar we kijken eerst naar een kwartier winst en pas daarna naar dat half uur.'

Waarom is die tijdwinst belangrijk?

Meerdere partijen hebben belang bij een snellere verbinding met de Randstad.

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland zei eerder al dat het helpt bij een sterkere economische uitstraling en dat het woon-werkverkeer er makkelijker door wordt, waardoor andere knelpunten op de weg ook opgelost worden. Ook zou de lijn door moeten lopen naar Hamburg voor een goede connectie met Duitsland.

De Groninger burgemeester Den Oudsten vindt de snellere lijn in het belang van het hele Noorden en 'echt nodig' om te zorgen dat 'Groningen goed bereikbaar blijft'.

De NS kijkt ook verder dan Groningen en wil meer inzicht in snellere verbindingen voor de hele regio. 'We willen graag dat de reizigers uit Leeuwarden er ook voordeel van hebben, bijvoorbeeld door een goede overstap in Zwolle', zei Joost van der Bijl, regiodirecteur van NS.

Overigens baalt Drenthe ervan dat de proef Assen niet aandoet. Gedeputeerde Henk Brink ging het gesprek aan met NS en kreeg de toezegging dat een tweede proef de Drentse hoofdstad niet over zal slaan. Daar is alleen nog geen datum voor.

Gaat die tijdwinst ook wat opleveren?

Daarover zijn theorieën, maar ook hier moet de praktijk het uitwijzen. 'We baseren ons nu op ervaringen uit het verleden', zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier.

'We weten gewoon dat als een trein sneller gaat, dat dan meer mensen de trein pakken. Automobilisten kiezen dan bijvoorbeeld vaker de trein en we weten ook dat een snellere verbinding economische voordelen heeft. Maar de impact is vooraf lastig exact aan te geven.'

De NS geeft aan deze cijfers wel bij te houden als de lijnecht zou gaan rijden.

Overigens wil de NS nog niet zeggen of er voor de snellere treinrit eventueel meer betaald moet worden: 'We bekijken het stap voor stap, eerst willen we kijken wat we moeten doen om die trein überhaupt mogelijk te maken', zegt regiodirecteur Joost van der Bijl eerder.

Wanneer weten we meer?

De resultaten van deze testrit zullen nog niet direct bekend zijn. NS kijkt naar een moment om deze te presenteren, maar een datum is er nog niet.

Er komt ook nog een tweede proef, waarbij ook Assen aangedaan zal worden. De NS beslist daarna welke variant ze kiest.

Deze variant wordt ook voorgelegd aan de zogenaamde spoortafel. Daarin zijn Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel vertegenwoordigd, net als de noordelijke gemeenten, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe.

Denk niet aan maanden, maar aan jaren voordat het daadwerkelijk ingevoerd kan zijn Carolien Koetsier - woordvoerder NS

Mocht het allemaal afgestemd en besloten zijn, dan betekent dat niet dat de nieuwe verbinding er snel zal zijn.

'We hebben dan nieuw materiaal nodig en er moeten nog aanpassingen gedaan worden aan het traject, bijvoorbeeld bij Hoogeveen', legt Koetsier uit. 'Denk dus niet aan maanden, maar aan jaren voordat het daadwerkelijk ingevoerd kan zijn.'

