'Groningers kiezen voor open kist en traditionele koffie bij uitvaart'

Wil je koffie met cake bij je uitvaart, of kies je voor een borrel om 'het lijk te verzuipen'? En hoe zit het met de kist: mag die open blijven, of juist gesloten?

Volgens een onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net kiezen ondervraagde Groningers voor de traditionele koffie en blijft de kist bij voorkeur open. Landelijk zijn juist de borrel en een gesloten kist in trek.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Volgens Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer, zijn er in alle provinciehoofdsteden ongeveer tweehonderd mensen op straat aangesproken en - mits ze uit die provincie komen - stellingen voorgelegd. Medewerkers polsten zelf of de verhouding Stad en Ommeland goed was.

Uit de resultaten blijkt dat 67 procent (136 mensen) kiest voor koffie en cake bij hun uitvaart. 72 procent van de ondervraagde Groningers (146 mensen) wil een open kist.



'Wens nabestaande speelt rol'

Door de gekozen onderzoeksopzet zet Brenda Mathijssen, Docent Godsdienstpsychologie en gespecialiseerd in uitvaarten, haar bedenkingen bij de uitkomsten.

'Er is echt een verschil tussen iemand die zijn wens voor de toekomst uitspreekt en iemand die nu concreet met een overlijden te maken heeft. Dan spelen namelijk de specifieke omstandigheden en wensen van nabestaanden een grote rol.'

Schouten beaamt dat. 'Dit gaat vooral om de wens die mensen op straat hebben.'

Sobere Groningers

Dat het traditionele bakje koffie nog steeds de voorkeur geniet boven een borrel, kan Matthijssen nog wel verklaren.

'In de zuidelijke provincies (Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland, red.) tafelen mensen over het algemeen uitgebreider dan in het noorden. Daar is men soberder van aard qua eetgewoonten, en dat zie je ook bij uitvaarten terug.'

Langere reistijd

Dat Groningen als enige Nederlandse provincie een duidelijke voorkeur heeft voor een open kist, zou door de geschiedenis kunnen komen. Dat zegt Martijn van Koolwijk, woordvoerder van uitvaartorganisatie Dela.

'Voor het rouwbezoek en de uitvaart zelf wordt vaak twee keer gereisd. Omdat die reistijd in Groningen van oudsher wat langer is, werden die twee gelegenheden in het verleden op dezelfde dag gepland. Dat zorgde ervoor dat er in een open kist afscheid werd genomen.'

Maatwerk

Zijn collega-woordvoerder bij uitvaartorganisatie Yarden zegt echter dat uitvaartcentra al langere tijd het rouwbezoek met de uitvaart combineren. 'Daar zijn onze locaties ingericht.'

De conclusies van het onderzoek wil ze bovendien niet al te stellig onderschrijven. 'De verhouding verschuift in Groningen misschien wel wat naar borrels, maar het blijft maatwerk.'



Meer open kisten

Ook onderzoekster Matthijssen bouwt voorzichtigheid is.

'Ik doe al een groot aantal jaren onderzoek naar uitvaarten. Wat je in Nederland wél ziet is dat het aantal uitvaarten met een open kist heel langzaam aan het toenemen is. Maar ik heb geen enkel bewijs dat driekwart van de Groningers voor een open kist kiest bij een uitvaart.'



