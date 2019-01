Overzetten zuidbaan ringweg kan doorgaan

Het was nog even spannend. maar deze keer gaat het wel door. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de zuidelijke rijbaan van de Ring Zuid in Groningen overgezet naar een tijdelijk tracé.

Eerder deze week is het tijdelijke traject al aangelegd. Alleen aan de uiteinden moet het nog worden aangesloten op de bestaande weg. En dus moet er nog één keer worden geasfalteerd.

De weergoden moeten wel meewerken, want als het vriest, kunnen de asfaltmachines niet aan het werk. Om die reden werd de klus vorig weekend afgelast. Maar Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort laat donderdag weten dat het deze keer wel doorgaat.

Afrit Kempkensberg voorgoed dicht

'Vrijdagavond om tien uur sluiten we de zuidelijke ring af en gaan we aan de slag', zegt hij beslist. 'Zaterdagochtend om acht uur gaat de weg weer open kan en het verkeer over het nieuwe, tijdelijke traject. De oprit bij de Kemkensberg is vanaf dat moment voorgoed dicht. Dat zal wennen zijn voor de omgeving, want er verandert natuurlijk wel wat.'

Haast

De aannemer heeft haast bij de overzetting, want pas daarna kan het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat worden gesloopt. Daarvoor wordt het treinverkeer over twee weken stilgelegd. Als de sloop van het viaduct dan niet kan doorgaan, zijn de problemen niet te overzien. Spoorbeheerder ProRail moet een 'buitendienststelling' van een project lang van tevoren plannen en de kans is klein dat dat dit jaar nog een keer kan.

Weer op één lijn

De aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg kwam in september vorig jaar vrijwel stil te liggen, omdat de aannemer en de opdrachtgever, Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, met elkaar in de clinch lagen. Een commissie onder leiding van de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh slaagde erin de partijen weer (min of meer) op één lijn te krijgen.

