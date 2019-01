Bezwaren tegen bomenkap bij Der Aa-kerk zijn verworpen

De gemeente Groningen mag vijf bomen bij de Der Aa-kerk op het A-kerkhof in Groningen kappen. De ingediende bezwaren tegen de kap zijn ongegrond verklaard door de Adviescommissie Bezwaarschriften.

Verschillende actiegroepen, waaronder de Bomenridders en de Vleermuizenwerkgroep, dienden eind vorig jaar een aantal bezwaren in. De commissie heeft donderdag geoordeeld dat de gemeente de juiste procedures heeft gevolgd. De bezwaarmakers kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Eind februari, begin maart

De gemeente Groningen verwacht dat de bomen voor het begin van het broedseizoen tegen de vlakte gaan. Eind februari, begin maart zal met de klus worden begonnen.

De bomenkap is nodig om meer daglicht op de bewuste plek te krijgen. Ook krijgen de resterende bomen meer ruimte. Om de kap te compenseren worden zes nieuwe bomen geplant: drie in de A-straat en drie in de Brugstraat.

