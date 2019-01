Gemeentelijke aanslag komt maanden later in Westerkwartier

Deel dit artikel:













Een pakketje eurobiljetten (Foto: Flickr)

Inwoners van Westerkwartier krijgen de aanslag van de gemeentelijke belastingen maanden later in de bus dan gepland. Gebruikelijk is dat de brief eind februari wordt bezorgd, maar nu is dat in mei.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Volgens wethouder Bert Nederveen van Financiën kost het de nieuwe gemeente meer tijd om de aanslagen onroerend zaak belasting op tijd klaar te hebben.

'De kas raakt niet leeg' Hoeveel geld de gemeente nu later krijgt, weet Nederveen niet, maar dat het om miljoenen gaat is duidelijk. 'We komen niet in de problemen, de kas raakt niet leeg. We verliezen hooguit wat rente-inkomsten.' Nederveen erkent dat het voor de inwoners lastig kan zijn dat de aanslag er later is: 'Ze moeten geld reserveren, wat de rekening komt zeker.'