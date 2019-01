'Alcohol drinken moet je voor je plezier doen, zeker niet voor je gezondheid'

Het is 31 januari, de laatste dag van Dry January. Misschien ben jij één van die honderdduizend Nederlanders die deze maand bewust de fles heeft laten staan. Een maand lang geen alcohol drinken, heeft dat zin?

Ja, stelt Marcel Seuninga, verslavingsdeskundige van Verslavingszorg Noord-Nederland. Hij noemt Dry January 'op zich een prima actie'.

'Als je er een maand mee stopt, doorbreek je de gewoonte en word je je meer bewust van je eigen alcoholgebruik. Dat is altijd winst. En mensen die het gedaan hebben, gaan daarna vaak ook minder drinken. Ze gaan er bewuster mee om.'

Voordelen

'Mensen die meedoen, merken bijvoorbeeld ook dat ze beter slapen of een paar kilo afvallen en zich fitter voelen. Het maakt je bewust hoezeer alcohol is ingesleten in ons levenspatroon.'

'Eigenlijk altijd ongezond'

Van tijd tot wordt er geciteerd uit onderzoeken, die stellen dat een glas alcohol per dag goed voor je is. 'Het is maar net hoe zo'n onderzoek geframed wordt', zegt Seuninga.

'Maar uit de echt wetenschappelijke onderzoeken weten we dat alcohol eigenlijk altijd ongezond is. Alcohol drinken moet je voor je plezier doen, maar zeker niet voor je gezondheid.'

Stervende hersencellen

Alcohol heeft een negatieve werking op je lichaam. 'Het werkt als eerste op je hersenen, alcohol doet iets met de verbindingen. Als zo'n verbinding kapot gaat, sterven hersencellen af. Je hebt heel veel hersencellen, dus je zal het niet gelijk merken. Maar als je regelmatig drinkt en ook regelmatig veel, dan ga je cognitief achteruit.'

De gulden middenweg, ons oude poldermodel, dat werkt het beste Marcel Seuninga - Verslavingsdeskundige

'Mensen die vaak drinken, krijgen ook slaapstoornissen, of last van de maag. Je lever is de grote gifopruimer in je lichaam en als die het heel druk heeft met alcohol opruimen, breekt hij andere gifstoffen die je binnenkrijgt moeilijker af.'

Dan maar verbieden?

Alcohol dan maar helemaal verbieden, is volgens Seuninga geen oplossing. 'Dat werkt niet. Denk aan de drooglegging in Amerika, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat roept eigenlijk alleen maar heel veel ellende op. Ook in criminele hoek, de maffia.'

Geen reclame maken

Wat wél helpt, volgens Seuninga: reguleren. 'Dus doe iets aan de prijs of de verkrijgbaarheid, zorg dat jongeren onder de 18 niet drinken. Net zoals we nu met roken omgaan. Dus geen reclames meer, dat soort dingen. Als je helemaal niks doet aan regels gaat het mis en als je het helemaal verbiedt ook. De gulden middenweg, ons oude poldermodel, dat werkt het beste.'

Rol van de industrie

'Roken heeft een veel duidelijkere nee-boodschap dan alcohol. We linken 18.000 doden per jaar direct aan het roken. Bij alcohol is het minder duidelijk. En de alcoholindustrie heeft ook nog een behoorlijke vinger in de pap, die hebben flink wat reclamegelden en zo aardig wat invloed. Maar we zien wel dat het wat meer gereguleerd wordt. En dat moet eigenlijk ook.'